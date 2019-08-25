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Espreso.tvОбществоВпервые за 28 лет в Украине провели испытание ступени ракеты-носителя "Циклон-4"

Впервые за 28 лет в Украине провели испытание ступени ракеты-носителя "Циклон-4"

На День Независимости, 24 августа 2019 года, состоялся первый прожига третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", который был спроектирован КБ "Южное" и изготовлен на заводе "Южмаш". Это первые в украинской новейшей истории испытания ступени ракеты-носителя среднего класса.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

"Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя" Циклон-4 "- именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что огневые испытания прошли успешно, все системы отработали отлично.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ" Южное ". Испытания признаны успешными", - говорится в сообщении.

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