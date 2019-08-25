В Иране заявили, что не будут вести с Трампом никаких переговоров

25 августа, 2019, 22:25

Иранский генерал Хуссейн Деган, заявил, что президент США Дональд Трамп не соблюдает обещаний. Следовательно, ему нельзя доверять и Иран не будет вести с ним переговоров ни при каких обстоятельствах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на агентство Укринформ.

"Переговоры сами по себе не являются хорошими или плохими. Однако для нас очень важно, кто является другой стороной переговоров. Мы с уважением заявляем, что не видим Трампа достойным собеседником, так как не считаем его человеком, который дает обещание и выполняет его", - отметил Деган.

"Трамп хочет получить уступки в переговорах, мы не принимаем это. Переговоры должны проходить в атмосфере равенства и не с таким, как Трамп, конечно", - добавил генерал.

Также Деган отметил, что Трамп хочет "внутреннего пиара" к президентским выборам 2020 года, а не решения вопроса с Ираном.