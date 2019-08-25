В Новосибирске местным украинцам позволили собраться на митинг под сине-желтым флагом

25 августа, 2019, 10:51

В центре Новосибирска (РФ) прошел согласованный местной властью пикет по случаю Дня Независимости Украины

В него включились как граждане Украины, живущие и работающие в Сибири, так и местные жители, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Сибир.Реалии .

Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцовой и Кольченко", "Власть, достаточно воевать». Всего на площади собралось 13 активистов.

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По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция была не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела соседнего независимого государства.

"Я пришел сюда, чтобы люди не забывали - у нас есть соседи, братья по крови, когда-то жили в общей советской квартире. И народ Украины сделал большой скачок вперед, получив независимость. Не надо об этом забывать", - заявил изданию участник пикета Владимир Сухов.

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