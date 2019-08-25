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Espreso.tvМирВ небе над испанской Майоркой столкнулись самолет и вертолет

В небе над испанской Майоркой столкнулись самолет и вертолет

Policia Local de Palma de Mallorca
фото: flickr.com
Семь человек погибли в результате столкновения в воздухе легкомоторного самолета и вертолета на испанском острове Майорка

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 25 августа 2019 года, в районе муниципалитета Инка, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Сначала местная администрация сообщала о пяти погибших. По ее данным, среди жертв авиакатастрофы двое несовершеннолетних. Они находились на борту вертолета. Также в вертолете находились трое взрослых, которые погибли, а в легкомоторный самолет - двое взрослых.

Местное издание Diario de Mallorca отмечает, что на борту вертолета находилась семья с двумя детьми, а также пилот.

Точных данных о гражданстве жертв пока нет.

Впрочем, есть предварительная информация, что пассажиры вертолета - "возможно" являются гражданами Германии.

На месте авиакатастрофы работают аварийно-спасательные отряды.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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