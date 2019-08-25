//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Гонконге полиция применила оружие против митингующих

В Гонконге полиция применила оружие против митингующих


фото: usatoday.com
В Гонконге в воскресенье, 25 августа 2019 года, полицейские впервые применили огнестрельное оружие против протестующих.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"Во время протестов в воскресенье полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия, впервые применив его с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне", - говорится в сообщении.

Огонь был открыт как предупреждение для протестующих.

При этом правоохранители продолжают использовать резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Справка

Массовіе возмущения граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

25 августа, 2019 воскресенье

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать