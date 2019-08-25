В Гонконге полиция применила оружие против митингующих
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .
"Во время протестов в воскресенье полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия, впервые применив его с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне", - говорится в сообщении.
Огонь был открыт как предупреждение для протестующих.
При этом правоохранители продолжают использовать резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
Справка
Массовіе возмущения граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.
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