В Гонконге полиция применила оружие против митингующих

25 августа, 2019, 19:54

В Гонконге в воскресенье, 25 августа 2019 года, полицейские впервые применили огнестрельное оружие против протестующих.

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"Во время протестов в воскресенье полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия, впервые применив его с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне", - говорится в сообщении.

Огонь был открыт как предупреждение для протестующих.

При этом правоохранители продолжают использовать резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Справка

Массовіе возмущения граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.