В гарнизоне под Житомиром осквернили новый мемориал воинов ООС
25 августа, 2019, 20:15
В военном городке Озерное Житомирской области, неизвестные облили краской мемориал памяти воинов АТО (ООС)
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .
"Облили красной краской статую Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.
Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли 23 августа, на День Государственного флага.
На открытие собрались местные жители и военнослужащие, дислоцированные в Озерном, семьи воинов, погибших в зоне боевых действий на Донбассе.
Сейчас жители Озерного обратились в милицию и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.
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