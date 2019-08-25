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Espreso.tvОбществоВ гарнизоне под Житомиром осквернили новый мемориал воинов ООС

В гарнизоне под Житомиром осквернили новый мемориал воинов ООС

В военном городке Озерное Житомирской области, неизвестные облили краской мемориал памяти воинов АТО (ООС)

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

"Облили красной краской статую Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли 23 августа, на День Государственного флага.

На открытие собрались местные жители и военнослужащие, дислоцированные в Озерном, семьи воинов, погибших в зоне боевых действий на Донбассе.

Сейчас жители Озерного обратились в милицию и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

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