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Espreso.tvОбществоВ Днепре уличный грабитель открыл огонь по полицейскому

В Днепре уличный грабитель открыл огонь по полицейскому

В городе Днепр в воскресенье, 25 августа 2019 года, во время задержания грабителя ранен полицейский

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Подозреваемый задержан, рассказывает подробности Еспресо.TV со ссылкой на данные от отдела коммуникации полиции Днепропетровской области.

25 августа в полиции поступил вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района города Днепра.

Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого.

При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу.

28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире.

В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

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