Украинская сторона приостановила демонтаж укреплений в Станице Луганской

25 августа, 2019, 14:31

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации сообщила о приостановке демонтажа фортификационных сооружений на участке разведения сил в Станице Луганской

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, утром 25 августа 2019 года украинские пиротехники начали обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9:00 не было проведено никаких инженерных работ.

"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения №1", - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что на участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, проводимых с украинской стороны.