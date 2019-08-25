Украинская сторона приостановила демонтаж укреплений в Станице Луганской
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.
Как сообщается, утром 25 августа 2019 года украинские пиротехники начали обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской. Однако со стороны вооруженных формирований Российской Федерации по состоянию на 9:00 не было проведено никаких инженерных работ.
"Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения №1", - заявили в ведомстве.
Также отмечается, что на участок прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы оценить оперативную обстановку и выяснить текущее состояние мероприятий, проводимых с украинской стороны.
- Напомним, вчера, 24 августа 2019 года, в штабе Объединенных сил сообщили о том, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обследование фортификационного сооружения опорного пункта, в районе населенного пункта Станица Луганская.
- При этом отмечалось, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.
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