Стюардесса исполнила Гимн Украины прямо во время полета
25 августа, 2019, 09:35
Стюардесса авиакомпании МАУ во время полета на День Независимости, 24 августа 2019 года, выполнила Гимн Украины
Соответствующее видео в Facebook обнародовал репортер Reuters Сергей Караз, передает Еспресо.TV .
"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей", - написал он.
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