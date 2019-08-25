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Espreso.tvОбществоСтюардесса исполнила Гимн Украины прямо во время полета

Стюардесса исполнила Гимн Украины прямо во время полета

Стюардесса авиакомпании МАУ во время полета на День Независимости, 24 августа 2019 года, выполнила Гимн Украины

Соответствующее видео в Facebook обнародовал репортер Reuters Сергей Караз, передает Еспресо.TV .

"Тот случай, когда рад лететь МАУ. Фантастическое исполнение Гимна Украины в небе борт-проводницей МАУ Натальей", - написал он.

 

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