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Espreso.tvОбществоСтало известно, где и с кем отдыхал Богдан на День Независимости

Стало известно, где и с кем отдыхал Богдан на День Независимости

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан был замечен на свадьбе Андрея Довбенко, которого называют "смотрящим" за Министерством юстиции

Об этом говорится в материале Bihus.info, передает Еспресо.TV .

По данным журналистов, чтобы присоединиться к празднованию, 22 августа 2019 года Богдан прибыл в Сен-Тропе на юге Франции. Свадебная программа длилась три дня, поэтому День Независимости, очевидно, руководитель офиса Зеленского провел на частной яхте.

Также на праздновании замечен близкий к партии "Слуга народа" киевский застройщик Андрей Ваврыш, который ранее представил проект переноса Офиса президента в Украинский дом.

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Отмечается, что Довбенко якобы может влиять на кадровые назначения и "решение вопросов", связанных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.

Довбенко также известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист олигарха-беглеца Сергея Курченко.

Кроме того, избранница Довбенко, юрист Анна Огренчук, недавно была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, в которую также вошли приближенные к Богдану люди.

Также в сети опубликовано видео с "патриотической" вечеринки упомянутых лиц в дорогом местном ресторане L'Opera.

Фотографии того, как это заведение выглядит снаружи и внутри, приводит Апостроф .

  • Напомним, Богдан отсутствовал на торжествах по случаю 28-й годовщины провозглашения государственной независимости Украины.
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