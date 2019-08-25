Стало известно, где и с кем отдыхал Богдан на День Независимости
Об этом говорится в материале Bihus.info, передает Еспресо.TV .
По данным журналистов, чтобы присоединиться к празднованию, 22 августа 2019 года Богдан прибыл в Сен-Тропе на юге Франции. Свадебная программа длилась три дня, поэтому День Независимости, очевидно, руководитель офиса Зеленского провел на частной яхте.
Также на праздновании замечен близкий к партии "Слуга народа" киевский застройщик Андрей Ваврыш, который ранее представил проект переноса Офиса президента в Украинский дом.
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Отмечается, что Довбенко якобы может влиять на кадровые назначения и "решение вопросов", связанных с государственными регистраторами в исполнительной службе, а также с продажей арестованного имущества.
Довбенко также известен тем, что фигурирует в бумагах Yanukovychleaks как юрист олигарха-беглеца Сергея Курченко.
Кроме того, избранница Довбенко, юрист Анна Огренчук, недавно была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, в которую также вошли приближенные к Богдану люди.
Также в сети опубликовано видео с "патриотической" вечеринки упомянутых лиц в дорогом местном ресторане L'Opera.
Фотографии того, как это заведение выглядит снаружи и внутри, приводит Апостроф .
- Напомним, Богдан отсутствовал на торжествах по случаю 28-й годовщины провозглашения государственной независимости Украины.
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