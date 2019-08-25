Сергей Притула впервые прокомментировал наезд своей тещи на женщину с ребенком

25 августа, 2019, 09:54

Телеведущий и юморист Сергей Притула просит общественность и представителей СМИ не винить его в том, что совершила за рулем автомобиля его теща Лилия Сопельник

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Последние несколько дней моя фамилия зачастило в новостных лентах в связи с ДТП с участием моей тещи. Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены . Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попытки "порешать" вопрос с судьями или прокурорами ", - отмечает Притула.

По его словам, он предложил теще помощь в адвокатском сопровождении, а пострадавшей семье готов возместить расходы на лечение и реабилитацию.

"Я считаю нужным донести и до журналистского сообщества и общественности, в общем, что правонарушение совершил конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не был свидетелем происшествия ", - добавил Притула

Кроме того, он обратился к журналистам с просьбой "не штурмовать звонками".

"Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над" и ". У меня все", - подытожил Притула.