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Espreso.tvОбществоСегодня под Горловкой погиб командир "Тихон" из "Айдара", - журналист Юрий Бутусов

Сегодня под Горловкой погиб командир "Тихон" из "Айдара", - журналист Юрий Бутусов

В воскресенье, 25 августа 2019 года, вблизи оккупированного города Горловка погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады по имени Александр (позывной "Тихон")

Об этом у себя на Facebook сообщил главный редактор ЦензорНет Юрий Бутусов.

"Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы" , - отметил журналист.

Александр - единственный сын у старушки матери.

Каким образом ей сейчас можно материально помочь - об этом на странице Бутусова.

По его данным, сегодня также погиб еще один военнослужащий - пулевое ранение, согласно официальному заключению - небоевые потери.

"Кроме того, 25 августа получили боевые ранения два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще 1 воин ранен в 72-й бригаде", - добавил Бутусов.

Согласно имеющейся у него информации, в августе 2019 года в зоне ООС уже погибли 14 украинских воинов, в частности:

боевые потери - 7 военнослужащих;

небоевые потери - 7 военнослужащих.

 

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