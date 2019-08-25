Сегодня под Горловкой погиб командир "Тихон" из "Айдара", - журналист Юрий Бутусов
Об этом у себя на Facebook сообщил главный редактор ЦензорНет Юрий Бутусов.
"Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы" , - отметил журналист.
Александр - единственный сын у старушки матери.
Каким образом ей сейчас можно материально помочь - об этом на странице Бутусова.
По его данным, сегодня также погиб еще один военнослужащий - пулевое ранение, согласно официальному заключению - небоевые потери.
"Кроме того, 25 августа получили боевые ранения два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще 1 воин ранен в 72-й бригаде", - добавил Бутусов.
Согласно имеющейся у него информации, в августе 2019 года в зоне ООС уже погибли 14 украинских воинов, в частности:
боевые потери - 7 военнослужащих;
небоевые потери - 7 военнослужащих.
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