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Espreso.tvМирРоссийский актер Меньшиков попал в реанимацию. После пьянки

Российский актер Меньшиков попал в реанимацию. После пьянки

В Москве в ночь на 25 августа 2019 года было срочно госпитализировали актера Олега Меньшикова. По предварительным данным, жизнь известного артиста и художественного руководителя театра Ермоловой находится под угрозой

По предварительным данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.

Сейчас Меньшиков находится в реанимации.

В то же время диагноз Меньшикова не называется.

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