Российский актер Меньшиков попал в реанимацию. После пьянки
25 августа, 2019, 12:27
В Москве в ночь на 25 августа 2019 года было срочно госпитализировали актера Олега Меньшикова. По предварительным данным, жизнь известного артиста и художественного руководителя театра Ермоловой находится под угрозой
По предварительным данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.
Сейчас Меньшиков находится в реанимации.
В то же время диагноз Меньшикова не называется.
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