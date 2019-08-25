"Девять месяцев в плену". Под посольством РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков.
25 августа, 2019, 18:29
25 августа во посольством Российской Федерации состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет .
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Акцию организивали родственники пленных.
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