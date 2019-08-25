//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Девять месяцев в плену". Под посольством РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков.

"Девять месяцев в плену". Под посольством РФ в Киеве состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков.

25 августа во посольством Российской Федерации состоялась акция в поддержку пленных украинских моряков

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет .

Читайте также: Что известно о захваченных Россией украинских моряках

Акцию организивали родственники пленных.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

25 августа, 2019 воскресенье

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать