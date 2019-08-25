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Espreso.tvОбществоПравозащитники описали, как в оккупированном Севастополе охотятся на патриотов Украины

Правозащитники описали, как в оккупированном Севастополе охотятся на патриотов Украины

В Севастополе после оккупации многие пророссийски настроенные жители фактически охотятся на украинских активистов

Об этом рассказали руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин в эфире "Радио Культура", передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КПГ.

Речь идет о том, что пророссийские активисты начали чувствовать свою безнаказанность и создали группу на Севастопольском форуме, которая называется "Палим бандерлогов в нашем городе".

"Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семьях, где они живут, каким путем они ведут своих детей в сад. И предлагается их найти и с ними расправиться", - отметил Чекрыгин.

В свою очередь Скрипник отмечает, что в оккупированном Крыму сейчас вообще опасно каким-либо образом проявлять собственное украинское самоопределение.

В частности, использование цветов украинского флага часто преследуется в рамках административных дел, часто людей арестовывают по статьям, например, о несанкционированном митинге.

"Или может быть даже уголовное преследование. И здесь есть разные варианты. Иногда, если, например, такие цвета появились на зданиях или каких-то стенах, то тогда могут использовать статью уголовную "вандализм". И это грозит даже лишением свободы. И такой случай был в этом году, когда Максим из Симферополя в знак протеста облил краской сооружение, памятник так называемым зеленым человечкам, и несколько месяцев провел в СИЗО", - подчеркнула Скрипник.

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