Зеленского просят запретить в школах христианскую этику

25 августа, 2019, 18:50

На официальном сайте президента Украины появилась петиция о запрете преподавания христианской этики в школах и запрете религиозной деятельности для государственных служащих и работников образования

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Автор инициативы Виталий Федачкивский считает необходимым издать указ, которым "запретить президенту Украины, государственным служащим Офиса президента, главам и государственным служащим областных, городских, районных государственных администраций заниматься религиозной пропагандой в рабочее время, организовывать и принимать участие в мероприятиях религиозного характера при выполнении ими своих служебных обязанностей".

По его мнению, в светском государстве недопустимо, чтобы в рабочее время государственные служащие "пропагандировали определенную религию или конфессию".

Также в петиции требуется, чтобы Министерство образования и науки Украины издало приказ "о соблюдении конституционного принципа отделения церкви от школы и принципа светскости образования" и просят президента отменить Стратегию национально-патриотического воспитания, которая предусматривает преподавание в общеобразовательных школах учебных дисциплин духовно-нравственного направления, в частности, "Христианской этики".