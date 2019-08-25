Зеленского просят запретить в школах христианскую этику
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Автор инициативы Виталий Федачкивский считает необходимым издать указ, которым "запретить президенту Украины, государственным служащим Офиса президента, главам и государственным служащим областных, городских, районных государственных администраций заниматься религиозной пропагандой в рабочее время, организовывать и принимать участие в мероприятиях религиозного характера при выполнении ими своих служебных обязанностей".
По его мнению, в светском государстве недопустимо, чтобы в рабочее время государственные служащие "пропагандировали определенную религию или конфессию".
Также в петиции требуется, чтобы Министерство образования и науки Украины издало приказ "о соблюдении конституционного принципа отделения церкви от школы и принципа светскости образования" и просят президента отменить Стратегию национально-патриотического воспитания, которая предусматривает преподавание в общеобразовательных школах учебных дисциплин духовно-нравственного направления, в частности, "Христианской этики".
- Сейчас петицию подписали около 450 человек из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей завершится через 91 день.
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