Нацполиция начала расследовать обрушение моста в Харькове

25 августа, 2019, 19:37

Полиция Харьковщины начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - отмечают правоохранители .

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.