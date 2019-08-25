//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацполиция начала расследовать обрушение моста в Харькове

Нацполиция начала расследовать обрушение моста в Харькове

Полиция Харьковщины начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - отмечают правоохранители .

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

25 августа, 2019 воскресенье

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать