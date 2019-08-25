Нацполиция начала расследовать обрушение моста в Харькове
25 августа, 2019, 19:37
Полиция Харьковщины начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины", - отмечают правоохранители .
Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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