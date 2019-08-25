На Слобожанщине приготовили рекордных размеров бутерброд с салом
25 августа, 2019, 15:22
На праздновании 28-й годовщины Независимости Украины в городе Первомайский Харьковской области сделали огромный бутерброд с салом
Гастрономический флешмоб состоялся на площади перед Дворцом культуры "Химик" в субботу, 24 августа 2019 года, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание Первомайщина Слобожанская.
Участие в нем приняли несколько десятков жителей Первомайщины.
Гигантский кулинарный шедевр состоял из огромного количества довольно тяжелых маленьких бутербродиков.
"При его изготовлении использовалось множество компонентов - хлеб, чеснок, помидоры, огурцы, болгарский перец, зелень, ну и, конечно же, главный национальный продукт - сало", - отмечается в сообщении.
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