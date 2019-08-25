На рассвете в Кривом Роге сгорел деревянный храм Московского патриархата

25 августа, 2019, 12:46

В воскресенье, 25 августа 2019 года, в Ингулецком районе Кривого Рога полностью сгорела церковь, построенная из деревянных материалов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о возгорании поступила в 4:20. На место выехали сотрудники 17-го и 61-го спасательных отрядов.

Огонь уничтожил имущество храма и его конструкции на площади 100 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. В 5:06 огонь локализовали, а в 7:15 ликвидировали.

Вместе с тем от сооружения практически ничего не осталось.

Ее владелец - церковь Московского патриархата в Украине.