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Espreso.tvОбществоНа рассвете в Кривом Роге сгорел деревянный храм Московского патриархата

На рассвете в Кривом Роге сгорел деревянный храм Московского патриархата

В воскресенье, 25 августа 2019 года, в Ингулецком районе Кривого Рога полностью сгорела церковь, построенная из деревянных материалов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о возгорании поступила в 4:20. На место выехали сотрудники 17-го и 61-го спасательных отрядов.

Огонь уничтожил имущество храма и его конструкции на площади 100 кв. метров.

В результате происшествия никто не пострадал. В 5:06 огонь локализовали, а в 7:15 ликвидировали.

Вместе с тем от сооружения практически ничего не осталось.

Ее владелец - церковь Московского патриархата в Украине.

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