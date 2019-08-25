На Полтавщине загорелись 50 га сухой травы

25 августа, 2019, 11:13

В субботу, 24 августа 2019 года, на пойме реки Сула в Полтавской области произошло возгорание сухой травы и камыша на площади около 50 гектаров

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным пожарных, возгорание произошло в 17:30 вблизи села Березняки.

Около 20:40 пожар на площади около 49 гектаров был локализован, а по состоянию на утро 25 августа открыт огня уже не наблюдается.

"К тушению были привлечены 30 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 6 единиц техники", - отметили в ведомстве.