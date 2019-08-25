На Полтавщине загорелись 50 га сухой травы
25 августа, 2019, 11:13
В субботу, 24 августа 2019 года, на пойме реки Сула в Полтавской области произошло возгорание сухой травы и камыша на площади около 50 гектаров
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным пожарных, возгорание произошло в 17:30 вблизи села Березняки.
Около 20:40 пожар на площади около 49 гектаров был локализован, а по состоянию на утро 25 августа открыт огня уже не наблюдается.
"К тушению были привлечены 30 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 6 единиц техники", - отметили в ведомстве.
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