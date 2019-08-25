На Харьковском шоссе в Киеве автомобиль сбил 40-летнюю женщину

25 августа, 2019, 07:38

На Харьковском шоссе, в столичном Харьковском районе, в ночь с 24 на 25 августа 2019 года автомобиль "Ффольцваген" сбил женщину 1979 года рождения

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам свидетелей, женщина была с парнем и у них возник спор из-за денег, после чего потерпевшая побежала на дорогу, где ее и сбила машина.

До приезда скорой помощи женщина еще была жива, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и спасти ее не удалось. Парень, который был с ней, собрал все деньги на проезжей части и передал их Национальной полиции.

Все обстоятельства трагедии выяснит следствие.

В погибшей осталась дочь, ей 10 лет.