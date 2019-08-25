На День Независимости россияне пять раз обстреляли украинские позиции

25 августа, 2019, 07:20

В субботу, 24 августа 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информаийному возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 25 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства оороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ВСУ.

Российско-террористическими войсками огонь велся поблизости

Марьинки,

Павлополя,

Водяного,

Новолуганского.

"За прошедшие сутки потерь с украинской стороны не было", - добавили в Минобороны.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.