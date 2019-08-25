На День Независимости россияне пять раз обстреляли украинские позиции
Об этом говорится в информаийному возведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 25 августа, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства оороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в ВСУ.
Российско-террористическими войсками огонь велся поблизости
Марьинки,
Павлополя,
Водяного,
Новолуганского.
"За прошедшие сутки потерь с украинской стороны не было", - добавили в Минобороны.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.
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