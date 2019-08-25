На Буковине археологи обнаружили первое в Украине каменное сооружение времен Римской империи

25 августа, 2019, 11:34

На поле между селами Комаров и Днестровка Кельменецкого района Черновицкой области археологами обнаружены остатки таинственного сооружения позднеримских времен (III-IV вв. Н.э.). Ученые говорят, что это единственная известная древнеримская стекольня, расположенная за пределами империи

Это чуть ли не единственная на территории Западной Украины достопримечательность, связанная с Древним Римом - и совершенно точно единственное такого типа сооружение на территории от Великобритании до Уральских гор. Сейчас объект законсервировали: пространство между стенами сооружения плотно засыпали песком, а с работниками агрохолдинга "Сварог", который арендует у местных крестьян поле, где были раскопки, договорились о осторожны сельскохозяйственные работы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС Украина .

Поскольку в будущем руководители археологической экспедиции все же видят здесь музей-скансен, который мог бы стать мощным туристическим магнитом для Кельменецкого района.

"Консервация, которую мы сделали, больше убережет каменное сооружение от разрушения, и она в таком состоянии дождется музеефикации хоть через год, хоть через сто. Повторно ее в ближайшее время открывать никто не будет, исследовать площадь вокруг сооружений", - пояснила младший научный сотрудник отдела археологии ранних славян Института археологии НАН Украины Марьяна Авраменко.

"Есть предположение, что сооружение, построенное по традициям позднеримской архитектуры на территории варваров, могло быть мастерской, где обрабатывали стекло, сторожевой башней или даже раннехристианским храмом. Каждая из гипотез имеет свою аргументацию. Раскопки 2019 должны дать новые аргументы в пользу этих или новых гипотез ", - добавил археолог Олег Петраускас.

Комаров или, если по-научному, "производственная фактория варварской Европы позднеримских времени" - место культовое, известное в узких научных кругах еще с 1950 года.

Археологические работы проводились здесь в 1950-1970-х годах под руководством львовского профессора Маркиана Смешко.

В 2012 году изучение уникального поселения возобновилось.

Проектом занимаются отдел археологии ранних славян и Научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины.

С 2014 года работы проводятся в рамках совместного украинского-германского проекта "Комаров - центр производства стекла в Барбарикуми".

К исследованиям привлечены историки из Германии (Свободный Университет Берлина, Университет Ростоке) и Польше (Варшава).

Ежегодно изучается новый участок: размер археологического памятника - 35 га, а максимальный объем территории, могут исследовать за сезон - 600 кв. м.

"Мы одной из своих задач мы видим популяризацию этого красивого уголка Украины - северной Бессарабии. Сам край имеет прекрасные перспективы: уникальный днестровский ландшафт, особая этнография и ментальность местных жителей, богатое и неповторимое историко-археологическое среду", - подытожил Петраускас.