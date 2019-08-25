Макрон предложил Трампу ослабить нефтяные санкции против Ирана
25 августа, 2019, 08:54
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G7 предложил план по возвращению Ирана к ядерному соглашению
Он считает возможным позволить Ирану продавать ограниченные объемы нефти в обмен на выполнение ряда серьезных обязательств в рамках ядерного соглашения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Bloomberg .
По плану французского президента, Тегеран должен снова придерживаться соглашения, найти пути для уменьшения напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам по разработке ракет.
Отмечается, что американская сторона назвала такую идею Макрона "неудачной".
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