//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМакрон предложил Трампу ослабить нефтяные санкции против Ирана

Макрон предложил Трампу ослабить нефтяные санкции против Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G7 предложил план по возвращению Ирана к ядерному соглашению

Он считает возможным позволить Ирану продавать ограниченные объемы нефти в обмен на выполнение ряда серьезных обязательств в рамках ядерного соглашения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Bloomberg .

По плану французского президента, Тегеран должен снова придерживаться соглашения, найти пути для уменьшения напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам по разработке ракет.

Отмечается, что американская сторона назвала такую идею Макрона "неудачной".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 августа, 2019 воскресенье

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

25 августа, 2019 воскресенье

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать