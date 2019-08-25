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Espreso.tvОбществоЛомаченко рассказал, когда они с Усиком завершат карьеру

Ломаченко рассказал, когда они с Усиком завершат карьеру

Василий Ломаченко
фото: obozrevatel.com
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко обнародовал заявление о возможном завершении карьеры

Это произойдет максимум через три года, сообщил он в интервью одному из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"У меня такая ситуация, что мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, год, два или три - и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма", - сказал Ломаченко.

Также чемпион мира в легком весе отметил, что другой украинец - Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе - сможет выступать, по его мнению, лишь до 37-38 лет.

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