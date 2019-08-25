Буковинский городок Сторожинец записал видеообращение к Зеленскому и Гройсману
Соответствующее видео в воскресенье, 25 августа 2019 года, опубликован порталом Сторожинець.info, передает Еспресо.TV .
"Штормовой ветер, грозовой ливень и ледяной град крупных размеров, как очереди пулеметных и орудийных снарядов, продырявил крыши, разбил окна и завалил потолки в тысячах домов Сторожинецкой громады. Описывать полный масштаб ущерба можно долго, но достаточно посмотреть на фото и видео, которых довольно в сети и на местных каналах. А еще две цифры - более 2500 обращений и более 250 000 кв. м только в жилом секторе реально лишают слов.
Люди не растерялись. Начали помогать друг другу - морально, физически, материально. Мастера ремонтных и кровельных работ, предприниматели по продаже строительных материалов, не завышали цен или и ставили в цену себестоимость. Волонтеры, которые согласились помочь местной власти обработать все обращения граждан, служащие и работники, которые работали сверхурочно... Но масштаб беды требуют вмешательства власти высших ступеней", - отмечается в комментарии местных журналистов.
- Напомним, 13 августа 2019 года во время мощного ливня на территории города куски града достигали размеров куриного яйца.
- Стихия нанесла Сторожинцу ущерб на 100 млн грн.
- Сейчас такие средства отсутствуют в городском и областном бюджете.
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