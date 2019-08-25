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Espreso.tvМирАфриканцы устроили массовую драку в Кельне, один из них не выжил

Африканцы устроили массовую драку в Кельне, один из них не выжил

В немецком Кельне группа мигрантов из стран Африки устроила массовую драку, в результате которой погиб один из ее участников

Драка началась в местном пивбаре и в ней участвовали 12-15 мужчин, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Express.de .

Причины спора пока неизвестны.

По словам представителей полиции, участниками драки были темнокожие. Человек, получивший ранения и впоследствии скончавшийся в больнице - 25-летний мужчина из Сомали.

Полиция арестовала десять возможных участников драки. Начато расследование.

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