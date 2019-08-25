Африканцы устроили массовую драку в Кельне, один из них не выжил

25 августа, 2019, 17:14

В немецком Кельне группа мигрантов из стран Африки устроила массовую драку, в результате которой погиб один из ее участников

Драка началась в местном пивбаре и в ней участвовали 12-15 мужчин, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Express.de .

Причины спора пока неизвестны.

По словам представителей полиции, участниками драки были темнокожие. Человек, получивший ранения и впоследствии скончавшийся в больнице - 25-летний мужчина из Сомали.

Полиция арестовала десять возможных участников драки. Начато расследование.