Африканцы устроили массовую драку в Кельне, один из них не выжил
25 августа, 2019, 17:14
В немецком Кельне группа мигрантов из стран Африки устроила массовую драку, в результате которой погиб один из ее участников
Драка началась в местном пивбаре и в ней участвовали 12-15 мужчин, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Express.de .
Причины спора пока неизвестны.
По словам представителей полиции, участниками драки были темнокожие. Человек, получивший ранения и впоследствии скончавшийся в больнице - 25-летний мужчина из Сомали.
Полиция арестовала десять возможных участников драки. Начато расследование.
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