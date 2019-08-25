25% учителей получают угрозы или подвергаются травле, - опрос

25 августа, 2019, 21:26

96% украинских учителей нуждаются в психологической и юридической поддержки. Их беспокоят сложные отношения с родителями, профессиональное выгорание и низкие зарплаты. По данным опроса, проведенного экспертами проекта Pro.Школу, педагоги государственных школ психологически, физически и морально перегружены

Опросили более 2 тысяч педагогов. Оказалось, что каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга, а каждый второй на работе взаимодействует со сложными учениками, передает Еспресо.TV со ссылкой на Освиторию .

"Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, школа - нет. Реформа НУШ стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но она не учла все интересы учителей", - объясняет руководитель проекта Юлия Пилипко.

Среди главных проблем: непонятная реформа, отношения с родителями, задержка зарплаты, аттестации, неоплачиваемые замены коллег, буллинг и тому подобное.

По словам Пилипко, если не изменить ситуацию сегодня, предоставить учителям поддержку, то уровень непонимания между детьми и учителями будет расти, а значит уважение к профессии падать.

"Учителя не смогут воплотить все полезные новации реформы НУШ, а уровень образования не изменится, пока учитель страдает работе и не может реализовать свой потенциал и учить детей", - отмечается в сообщении.