25% учителей получают угрозы или подвергаются травле, - опрос
Опросили более 2 тысяч педагогов. Оказалось, что каждый четвертый учитель страны становится жертвой буллинга, а каждый второй на работе взаимодействует со сложными учениками, передает Еспресо.TV со ссылкой на Освиторию .
"Если мир быстро подстраивается под технологии и изменения, школа - нет. Реформа НУШ стала первым шагом к новому образованию, к лучшему диалогу учителя с учениками. Но она не учла все интересы учителей", - объясняет руководитель проекта Юлия Пилипко.
Среди главных проблем: непонятная реформа, отношения с родителями, задержка зарплаты, аттестации, неоплачиваемые замены коллег, буллинг и тому подобное.
По словам Пилипко, если не изменить ситуацию сегодня, предоставить учителям поддержку, то уровень непонимания между детьми и учителями будет расти, а значит уважение к профессии падать.
"Учителя не смогут воплотить все полезные новации реформы НУШ, а уровень образования не изменится, пока учитель страдает работе и не может реализовать свой потенциал и учить детей", - отмечается в сообщении.
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