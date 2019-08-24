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Espreso.tvОбществоЗеленский еще не определился с новым премьером: "Мне нравятся два человека"

Зеленский еще не определился с новым премьером: "Мне нравятся два человека"

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьер-министры двое, но не назвал их фамилии

Об этом он сказал днем в субботу, 24 августа 2019 года, во время приема по случаю Дня Независимости, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент.

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По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.

  • Напомним, что фаворитом на пост премьер-министра обозреватели называют Алексея Гончарука, заместителя главы офиса президента по экономическим вопросам.
  • Кроме Гончарука также называются имена председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, его заместителя, сына лидера "прогрессивных социалистов" Наталии Витренко Юрия и заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована.
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