Зеленский еще не определился с новым премьером: "Мне нравятся два человека"

24 августа, 2019, 16:20

Об этом он сказал днем в субботу, 24 августа 2019 года, во время приема по случаю Дня Независимости, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент.

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По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике.

"Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.