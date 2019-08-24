Во время выступления Зеленского на Майдане задержали ветерана войны на Востоке

24 августа, 2019, 12:35

Утром в субботу, 24 августа 2019 года, правоохранители применили меры воздействия к мужчине, который вылез на металлические опоры во время выступления президента Владимира Зеленского

Об этом у себя на Facebook рассказал заместитель главного редактора издания theBabel Евгений Спирин, рассказывает Еспресо.TV .

По его словам, задержанный имел статус участника боевых действий (УБД).

"Вся суть в одном видео. На Майдане выступает Зеленский, в качестве сопровождения играет Гимн, на заборе сидит человек, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит:" Что я вам сделал ". Мужчина с УБД. В результате его сняли с забора, заломили, разбили лицо о плитку, забрали ", - привел подробности Спирин.

Инцидент произошел возле здания Головпоштама.