Во время выступления Зеленского на Майдане задержали ветерана войны на Востоке
24 августа, 2019, 12:35
Утром в субботу, 24 августа 2019 года, правоохранители применили меры воздействия к мужчине, который вылез на металлические опоры во время выступления президента Владимира Зеленского
Об этом у себя на Facebook рассказал заместитель главного редактора издания theBabel Евгений Спирин, рассказывает Еспресо.TV .
По его словам, задержанный имел статус участника боевых действий (УБД).
"Вся суть в одном видео. На Майдане выступает Зеленский, в качестве сопровождения играет Гимн, на заборе сидит человек, которого пытаются снять несколько копов и мужики в спортивных штанах. Он им кричит:" Что я вам сделал ". Мужчина с УБД. В результате его сняли с забора, заломили, разбили лицо о плитку, забрали ", - привел подробности Спирин.
Инцидент произошел возле здания Головпоштама.
- Как уже сообщалось, сотрудники сил безопасности, которые отвечали за проход гостей на Майдан Независимости, не пропустили на торжества с участием Зеленского мать погибшего в 2014 году в Луганской области военного медика из батальона "Айдар" Андрея Аболмасова Тамару .
- В свою очередь ветераны войны и волонтеры организовали свой, альтернативный, Марш защитников Украины, насчитывающий 15 тыс. участников .
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