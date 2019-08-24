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Espreso.tvМирВо время саммита G7 Макрон и Трамп обсудят ситуацию в Украине

Во время саммита G7 Макрон и Трамп обсудят ситуацию в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пределах проведения саммита G7 в Биарицц (Франция) обсудят ситуацию в Украине

Об этом Макрона сказал во время рабочего обеда на полях саммита лидеров стран "Большой семерки", передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

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"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация и партнеры за столом переговоров", - заявил Макрон.

Справка

Россию исключили из состава G8 с начала вооруженного вторжения РФ в Украину.

  • Среди тем для обсуждения будут отношения с РФ, ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.
  • Вернуть РФ в G7, снова предоставив группе статуса "Большой восьмерки", перед этим еще раз предложил Дональд Трамп.
  • В свою очередь, правительство Германии считает подобное решение преждевременным.
  • При этом Президент Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск считает нужным пригласить Украину на следующий саммит G7 - вместо России.

 

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