Во время саммита G7 Макрон и Трамп обсудят ситуацию в Украине

24 августа, 2019, 17:45

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пределах проведения саммита G7 в Биарицц (Франция) обсудят ситуацию в Украине

Об этом Макрона сказал во время рабочего обеда на полях саммита лидеров стран "Большой семерки", передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

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"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация и партнеры за столом переговоров", - заявил Макрон.

Справка

Россию исключили из состава G8 с начала вооруженного вторжения РФ в Украину.