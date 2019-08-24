Вандалы повредили систему громоотвода научной обсерватории на Попе Иване - стоимость ущерба 600 тыс. грн

24 августа, 2019, 21:52

22 августа 2019 года в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода

Изображение молодых людей зафиксировано на видеокамеру, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Франковское издание Курс.

"Туристы" вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить. Поскольку в обсерватории установлены камеры видеонаблюдения, неправомерные действия молодых людей снято, фото и видео переданы в правоохранительные органы вместе с заявлением Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника о сознательном повреждении неизвестными государственного имущества ", - информируют ученые.

Стоимость повреждения оценена в 600 тыс. грн.

Справка

Сейчас здание Обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению.

Это не первый случай вандализма. Несколько лет назад другие вандалы так же вылезли на медную крышу Обсерватории и повредили значительную его часть. После этого случая была установлена аппаратура, которая позволяет фиксировать неправомерные действия граждан на вершине горы.

"Поэтому преступники будут найдены и наказаны. Прикарпатский национальный университет и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области публикуют фото вандалов и обращаются к общественности с просьбой помочь полиции быстрее найти правонарушителей. Если вы узнали людей на фото, пожалуйста, пишите obserwatorium1938 @ gmail.com ", - говорится в сообщении.