В Ивано-Франковске взрыв гранаты унес жизни двух человек
24 августа, 2019, 20:32
В воскресенье, 24 августа 2019 года, в Ивано-Франковске в результате взрыва гранаты погибли 2 человека
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Ивано-Франковской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел во время бытового конфликта между человеком и его сожительницей. В ходе ссоры мужчина привел в действие две гранаты РГД-5. В результате взрыва оба погибли на месте.
Отмечается, что погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также мужчина был участником боевых действий на Донбассе.
По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно - умышленное убийство.
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