//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске взрыв гранаты унес жизни двух человек

В Ивано-Франковске взрыв гранаты унес жизни двух человек

В воскресенье, 24 августа 2019 года, в Ивано-Франковске в результате взрыва гранаты погибли 2 человека

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во время бытового конфликта между человеком и его сожительницей. В ходе ссоры мужчина привел в действие две гранаты РГД-5. В результате взрыва оба погибли на месте.

Отмечается, что погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием. Также мужчина был участником боевых действий на Донбассе.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса, а именно - умышленное убийство.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать