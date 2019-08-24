В Украину тайно прибыла "правая рука" Курченко, - СМИ
Об этом на Facebook сообщила журналист канала "1+1" Ольга Василевская, не указав свой источник, передает Еспресо.TV.
Она также удивилась, почему свидетеля по делу о финансировании терроризма на Донбассе не задержала СБУ.
"Последние несколько лет, как сообщают источники, Перегудов проходил в СБУ в качестве свидетеля по делу по финансированию терроризма. Органы даже не могли вызвать его на допросы - избегал. По закону, он должен быть задержан и, как минимум, допрошен на границе", - подчеркнула она.
По ее словам, в таких случаях у отдельных коррумпированных правоохранителей существуют специальные расценки на сопровождение и охрану подобных лиц.
"Чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины, нужно было заплатить 30 тысяч долларов. Столько же стоит выезд. Говорят, это нормальная такса для сотрудников Службы безопасности за встречу и сопровождение лица, которое не хочет привлекать к себе внимание пограничников", - отметила она.
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