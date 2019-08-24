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Espreso.tvОбществоВ центре Киева собираются участники Марша защитников

В центре Киева собираются участники Марша защитников

В центре Киева возле красного корпуса Киевского национального университета им. Шевченко собираются участники Марша защитников

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сейчас к месту сбора участников Марша ограничения прохода или проверок нет. Организаторы мероприятия ожидают почти 10 000 участников.

Сбор участников Марша защитников запланирован на 10:00 в парке Шевченко. Стартует марш в 11:00 от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко.

Участники марша пойдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Незалежности.

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