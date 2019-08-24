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Espreso.tvОбществоУкраинец Бухов завоевал золото на юниорском чемпионате мира по плаванию

Украинец Бухов завоевал золото на юниорском чемпионате мира по плаванию

Владислав Бухов
Украинец Владислав Бухов завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

Украинец обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса с США всего на 0.01 секунды.

Результат Бухова - 22.13 секунды.

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