Украинец Бухов завоевал золото на юниорском чемпионате мира по плаванию
24 августа, 2019, 13:21
Украинец Владислав Бухов завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .
Украинец обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса с США всего на 0.01 секунды.
Результат Бухова - 22.13 секунды.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики