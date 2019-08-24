//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нас невероятно много". В сети показали, как с высоты птичьего полета выглядел Марш защитников Украины

"Нас невероятно много". В сети показали, как с высоты птичьего полета выглядел Марш защитников Украины

Ветеран войны с Россией, пользователь Facebook Андрей Римарук обнародовал снятое с квадракоптеров впечатляющее видео, передающий настоящий масштаб проведенного в Киеве на День Независимости, 24 августа 2019 года, Марша защитников Украины

Записи появились на его странице, рассказывает Еспресо.TV.

"Нас невероятно много", - прокомментировал он.

 
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 августа, 2019 суббота

больше новостей

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать