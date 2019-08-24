"Нас невероятно много". В сети показали, как с высоты птичьего полета выглядел Марш защитников Украины
24 августа, 2019, 15:36
Ветеран войны с Россией, пользователь Facebook Андрей Римарук обнародовал снятое с квадракоптеров впечатляющее видео, передающий настоящий масштаб проведенного в Киеве на День Независимости, 24 августа 2019 года, Марша защитников Украины
Записи появились на его странице, рассказывает Еспресо.TV.
"Нас невероятно много", - прокомментировал он.
- Как уже сообщалось, сотрудники сил безопасности, которые отвечали за проход гостей на Майдан Независимости, не пропустили на торжества с участием Зеленского мать погибшего в 2014 году в Луганской области военного медика из батальона "Айдар" Андрея Аболмасова Тамару.
- Во время выступления Зеленского на Майдане задержали участника войны на Востоке.
- В свою очередь, ветераны войны и волонтеры организовали свой, альтернативный, Марш защитников Украины, насчитывавший не менее 15 тыс. участников (по другим оценкам - 30 тыс.).
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