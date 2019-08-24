"Мы сохраним наш необратимый курс в ЕС и НАТО". Порошенко приветствует украинцев с Днем Независимости
Об этом говорится в поздравлении с Днем Независимости Украины, обнародованном утром в субботу, 24 августа 2019 года, на официальной странице пятого президента Петра Порошенко в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Этот путь еще полон непростых испытаний, но в этой борьбе мы получили главное: несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу", - подчеркнул он.
По словам Порошенко, украинцы готовы и в дальнейшем вместе "работать ради будущего, менять нашу страну".
"Мы сохраним наш необратимый курс в ЕС и НАТО, продолжим восстановление армии, утверждение украинского языка и церкви. В единстве наша сила, и вместе у нас все получится!", - заверил президент Украины в 2014-2019 годах.
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