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Espreso.tvОбщество"Мы сохраним наш необратимый курс в ЕС и НАТО". Порошенко приветствует украинцев с Днем Независимости

"Мы сохраним наш необратимый курс в ЕС и НАТО". Порошенко приветствует украинцев с Днем Независимости

На День Флага. Михайловская площадь в Киеве. 23 августа 2019 года
"Независимой Украине - 28. 28 лет мы с вами строим свободную Украину"

Об этом говорится в поздравлении с Днем Независимости Украины, обнародованном утром в субботу, 24 августа 2019 года, на официальной странице пятого президента Петра Порошенко в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Этот путь еще полон непростых испытаний, но в этой борьбе мы получили главное: несокрушимое стремление к свободе, духовное единство и веру в общую победу", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, украинцы готовы и в дальнейшем вместе "работать ради будущего, менять нашу страну".

"Мы сохраним наш необратимый курс в ЕС и НАТО, продолжим восстановление армии, утверждение украинского языка и церкви. В единстве наша сила, и вместе у нас все получится!", - заверил президент Украины в 2014-2019 годах.

 

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