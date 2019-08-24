Правоохранители объяснили, почему скрутили человека во время выступления Зеленского

24 августа, 2019, 18:35

24 августа 2019 года столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий по празднованию Дня Независимости. Вместе с тем человека, который взобрался на металлическую конструкцию, нарушал общественный порядок и угрожал сотрудникам управления государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Депатарамент коммуникаций Национальной полиции.

"Мужчина находился в состоянии опьянения. Во время задержания он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - пояснил он.

Задержанный, в частности, угрожал сотрудникам Нацполиции "подорвать гранату", если они силой снимут его с того места, куда он вылез.

Как выяснилось, никакого оружия или боеприпасов при нем не оказалось.