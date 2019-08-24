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Espreso.tvОбществоПравоохранители объяснили, почему скрутили человека во время выступления Зеленского

Правоохранители объяснили, почему скрутили человека во время выступления Зеленского

24 августа 2019 года столичные правоохранители не допустили грубых нарушений во время мероприятий по празднованию Дня Независимости. Вместе с тем человека, который взобрался на металлическую конструкцию, нарушал общественный порядок и угрожал сотрудникам управления государственной охраны и правоохранителям, доставили в управление полиции

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, передает Еспресо.TV со ссылкой на Депатарамент коммуникаций Национальной полиции.

"Мужчина находился в состоянии опьянения. Во время задержания он получил телесные повреждения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. На правонарушителя составили два административных материала за злостное неповиновение работникам полиции и мелкое хулиганство", - пояснил он.

Задержанный, в частности, угрожал сотрудникам Нацполиции "подорвать гранату", если они силой снимут его с того места, куда он вылез.

Как выяснилось, никакого оружия или боеприпасов при нем не оказалось.

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