Порошенко объяснил, почему не пришел на торжества, организованные Зеленским

24 августа, 2019, 15:58

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.

"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам. Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в частности, по объединению страны и поддержке патриотизма", - сказал Порошенко.

После слов журналиста о том, что на мероприятии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко отметил:

"Честно говоря, я не знал, что там будет".

Также на вопрос, получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил:

"Думаю, что да".