Порошенко объяснил, почему не пришел на торжества, организованные Зеленским
24 августа, 2019, 15:58
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое отсутствие на официальном мероприятии ко Дню Независимости - Шествии Достоинства, которое прошло утром в субботу, 24 августа 2019 года, на Майдане Незалежности в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua.
"Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал дань уважения нашим бойцам. Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в частности, по объединению страны и поддержке патриотизма", - сказал Порошенко.
После слов журналиста о том, что на мероприятии присутствовали Кравчук, Кучма и Ющенко, Порошенко отметил:
"Честно говоря, я не знал, что там будет".
Также на вопрос, получил ли он официальное приглашение на Шествие, Порошенко ответил:
"Думаю, что да".
- В то же время Зеленского, как и представителей его команды, не было на Молитве за Украину в Святой Софии.
- После межцерковного молебна Порошенко отправился не в торжества с участием Владимира Зеленского на Майдане Независимости, а в Генштаб ВСУ на Воздухофлотском проспекте, где почтили погибших на фронте Героев.
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