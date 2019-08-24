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Espreso.tvОбществоОккупанты 20 минут прицельно обстреливали из пулеметов защитников Павлополя

Оккупанты 20 минут прицельно обстреливали из пулеметов защитников Павлополя


фото: Військове ТБ України
Сегодня, 24 августа 2019 года, в День Независимости Украины, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные уже дважды попали под обстрел российско-оккупационных войск

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 12:00 дня субботы, 24 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Сразу после полуночи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил по направлению от шахты Трудовская оккупированного Донецка враг применил гранатометы по позициям наших защитников города Марьинка", - отмечают военные.

Позже, после 01.30 ночи, в течение 20 минут оккупанты вели прицельный провокационный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Павлополя.

Потерь с начала этих суток с украинской стороны нет.

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