На столичной площади Победы столкнулись Audi и "Девятка", есть госпитализированый
24 августа, 2019, 07:32
В ночь с 23 на 24 августа 2019 года на площади Победы в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Audi и ВАЗ-2109
По предварительной информации водитель "Девятки" не предоставил преимущества в движении, рассказывают подробности ВартовиЕспресо .
В результате аварии врачи "скорой помощи" госпитализировали пассажира ВАЗа, других осмотрели и они отказались от госпитализации. На месте работали три бригады "скорой" и два патруля Национальной полиции.
Обстоятельства трагедии выяснят следователи.
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