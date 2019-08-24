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Espreso.tvОбществоНа столичной площади Победы столкнулись Audi и "Девятка", есть госпитализированый

На столичной площади Победы столкнулись Audi и "Девятка", есть госпитализированый

В ночь с 23 на 24 августа 2019 года на площади Победы в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Audi и ВАЗ-2109

По предварительной информации водитель "Девятки" не предоставил преимущества в движении, рассказывают подробности ВартовиЕспресо .

В результате аварии врачи "скорой помощи" госпитализировали пассажира ВАЗа, других осмотрели и они отказались от госпитализации. На месте работали три бригады "скорой" и два патруля Национальной полиции.

Обстоятельства трагедии выяснят следователи.

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