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Espreso.tvМирНа орбите Земли произошло первое в истории преступление

На орбите Земли произошло первое в истории преступление

Энн Макклейн
фото: Reuters
NASA расследует заявление о том, что астронавт Энн Макклейн получила доступ с Международной космической станции к банковскому счету своей бывшей лесбийской партнерши

В свою очередь, Макклейн подтверждает, что заходила в учетную запись с МКС, но отрицает любые правонарушения, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The New York Times.

Ее бывшая партнерша Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США.

Через адвоката космонавтка рассказала журнилистам, что она лишь убедилась в том, что финансы семьи были в порядке: хватало денег для оплаты счетов и ухода за сыном Саммер Уорден, которого они до развода воспитывали вместе.

  • Энн Макклейн и Саммер Уорден, офицер разведки ВВС США, поженились в 2014 году, а в 2018 г. Уорден уже подала на развод.
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