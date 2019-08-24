На орбите Земли произошло первое в истории преступление

24 августа, 2019, 22:29

NASA расследует заявление о том, что астронавт Энн Макклейн получила доступ с Международной космической станции к банковскому счету своей бывшей лесбийской партнерши

В свою очередь, Макклейн подтверждает, что заходила в учетную запись с МКС, но отрицает любые правонарушения, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The New York Times.

Ее бывшая партнерша Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США.

Через адвоката космонавтка рассказала журнилистам, что она лишь убедилась в том, что финансы семьи были в порядке: хватало денег для оплаты счетов и ухода за сыном Саммер Уорден, которого они до развода воспитывали вместе.