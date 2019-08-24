На Харьковщине молодой человек устроил стрельбу на почте

24 августа, 2019, 18:10

23 августа 2019 около 16:00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный агрессивно себя ведет, стреляет и угрожает оружием в отделении почтовой организации города Змиев, что в Харьковской области. На место происшествия немедленно выехали сотрудники Змиевского отдела полиции

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Харьковщины.

Полицейские установили, что в тот день 25-летний злоумышленник вместе со своим 26-летним приятелем прибыл в помещение почтовой организации по улице Железнодорожной для получения посылки. Мужчины зашли на запретную для посетителей зону, на что работники учреждения сделали замечание и попросили покинуть указанную территорию. На замечание персонала гражданин не отреагировал, зато начал высказываться нецензурной бранью в их адрес.

Водитель почтовой организации пытался урегулировать конфликт, попросив прекратить хулиганские действия и покинуть помещение. Однако 25-летний мужчина начал угрожать ему физической расправой, после чего достал из своей посылки стартовый пистолет для подачи звукового сигнала и направил в голову водителя. Далее нарушитель совершил один выстрел из оружия в воздух и скрылся.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает.

Вещественные доказательства изъяты.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Татьяны Проуторовой, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Досудебное следствие продолжается.