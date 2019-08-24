//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа фронте День Независимости начался с обстрелов. Россияне вели огонь вблизи Марьинки и Павлополя

На фронте День Независимости начался с обстрелов. Россияне вели огонь вблизи Марьинки и Павлополя

На День Независимости Украины с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационном сведении по состоянию на 07:00 утра субботы, 24 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В частности, вблизи Марьинки огонь велся россиянами со станковой противотанкового гранатомета, а неподалеку от Павлополя украинские позиции обстреливались оккупантами из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

24 августа, 2019 суббота

23 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать