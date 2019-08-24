На фронте День Независимости начался с обстрелов. Россияне вели огонь вблизи Марьинки и Павлополя

24 августа, 2019, 07:21

На День Независимости Украины с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационном сведении по состоянию на 07:00 утра субботы, 24 августа 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В частности, вблизи Марьинки огонь велся россиянами со станковой противотанкового гранатомета, а неподалеку от Павлополя украинские позиции обстреливались оккупантами из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.