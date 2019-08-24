На День Независимости Труханов не пришел возлагать цветы к памятнику Кобзарю, - СМИ
24 августа, 2019, 12:12
Празднование Дня Независимости в субботу, 24 августа 2019 года, началось в Одессе с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко в парке, который носит имя великого украинского поэта
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .
"К церемонии присоединились представители мэрии, облсовета, силовики, духовенство и общественные деятели", - отмечается в сообщении.
"Первых лиц города и области почему-то не было", - отмечается в материале.
- Напомним, ранее появлялась информация о наличии у одесского городского головы Геннадия Труханова российского громадство .
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