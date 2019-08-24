На День Независимости будет солнечно, - синоптик Наталья Диденко
24 августа, 2019, 07:00
24 августа будет сухо и солнечно во всех частях Украины
Об этом рассказала синоптик в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе комфортная погода, без существенных осадков. Температура воздуха - +23...+27. Ближе к Карпатам вероятны локальные грозовые дожди.
На севере будет преобладать сухая погода, но будет наблюдаться порывистый ветер. Температура - +25...+29.
На востоке без существенных осадков. Удержится сухая жаркая погода. Температура - +33...+34.
В центральной части без осадков, много солнца. Температура - +30...+34.
На юге жаркое, солнечно и ветренно.Температура - +30...+35.
В Киеве погода сухая и солнечная, температура - +26.
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