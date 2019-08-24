Мать погибшего "айдаровца" заявила, что ее не пустили на празднование на Майдане

24 августа, 2019, 10:39

Сотрудники сил безопасности, которые отвечают за проход гостей на Майдан Независимости, не пропустили мать погибшего в 2014 году в Луганской области военного медика Андрея Аболмасова Тамару

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовом батальоне "Айдар", в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания ребят, это после смерти сына было написано. Меня с этим флаг не пустили. Они мне сказали, что я оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок ", - сказала Аболмасова.

Впоследствии к женщине подходили представители охраны с приглашением пройти.

"Они говорили: проходите, проходите, проходите. Но я уже не пошла, понимаете, что мне уже даже и не хочется идти. Я просто его (флаг - ред.) взяла, а меня с ним не пустили. Я пойду на второй марш, там, где мне будет удобно ", - добавила женщина.