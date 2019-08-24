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Espreso.tvОбществоМать погибшего "айдаровца" заявила, что ее не пустили на празднование на Майдане

Мать погибшего "айдаровца" заявила, что ее не пустили на празднование на Майдане

Сотрудники сил безопасности, которые отвечают за проход гостей на Майдан Независимости, не пропустили мать погибшего в 2014 году в Луганской области военного медика Андрея Аболмасова Тамару

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовом батальоне "Айдар", в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания ребят, это после смерти сына было написано. Меня с этим флаг не пустили. Они мне сказали, что я оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок ", - сказала Аболмасова.

Впоследствии к женщине подходили представители охраны с приглашением пройти.

"Они говорили: проходите, проходите, проходите. Но я уже не пошла, понимаете, что мне уже даже и не хочется идти. Я просто его (флаг - ред.) взяла, а меня с ним не пустили. Я пойду на второй марш, там, где мне будет удобно ", - добавила женщина.

  • Киевлянин Аболмасов погиб 17 августа 2014 года. Принимал активное участие в Евромайдане. На фронт отправился добровольцем. Старший сержант батальона «Айдар», фельдшер медицинского пункта. Погиб в боях под Луганском, снаряд попал в здание, где были украинские военные.
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