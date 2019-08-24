Мать погибшего "айдаровца" заявила, что ее не пустили на празднование на Майдане
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Я была в списках. Мой сын был медиком в штурмовом батальоне "Айдар", в 2014 году он погиб. У меня был флаг, на нем ничего не написано, только пожелания ребят, это после смерти сына было написано. Меня с этим флаг не пустили. Они мне сказали, что я оставить этот флаг и пройти. Я не оставлю этот флаг. Под этим флагом погиб мой ребенок ", - сказала Аболмасова.
Впоследствии к женщине подходили представители охраны с приглашением пройти.
"Они говорили: проходите, проходите, проходите. Но я уже не пошла, понимаете, что мне уже даже и не хочется идти. Я просто его (флаг - ред.) взяла, а меня с ним не пустили. Я пойду на второй марш, там, где мне будет удобно ", - добавила женщина.
- Киевлянин Аболмасов погиб 17 августа 2014 года. Принимал активное участие в Евромайдане. На фронт отправился добровольцем. Старший сержант батальона «Айдар», фельдшер медицинского пункта. Погиб в боях под Луганском, снаряд попал в здание, где были украинские военные.
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики