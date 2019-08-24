Мальчик, травмированный тещей Притулы и Хомутынника, не умер, а находится в хирургии
24 августа, 2019, 19:16
Пострадавший в ДТП, которое устроила в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и политика Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, 9-летний мальчик жив и находится в столичной детской больнице "Охматдет"
Об этом заявила пресс-офицер полиции Киева Оксана Блыщик, передает Еспресо.TV.
По ее словам, информация о смерти ребенка, которую уже успели распространить некоторые СМИ, оказалась фейком.
"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, которая сбила маму с сыном, задержано", - написала она.
По данным портала Оbozrevatel , мальчик находится в хирургическом отделении "Охматдета".
- Сопельник уже избрана мера пресечения.
- Шевченковский районный суд Киева назначил ей домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00 сроком до 22 октября.
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