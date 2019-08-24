Косово подозревает человека из окружения президента Сербии в убийстве лидера косовских сербов
24 августа, 2019, 09:08
Суд в Приштине (Косово) обратился в международные органы с требованием объявить в розыск близкого к действующему президенту Сербии Александару Вучичу политика Милана Радоичича по подозрению в убийстве
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
Радоичича подозревают в убийстве 16 января 2018 в Косовской Митровице Оливера Ивановича, лидера косовских сербов, которые отказывались следовать указаниям Белграда.
Отмечается, что сначала президент Сербии и его команда заявляли, что покушение, вероятно, совершили сербы, а впоследствии начали обвинять косовские власти в том, что она отказывается сотрудничать с Сербией во время следствия.
Косовские же чиновники утверждали, что сербская сторона предоставляет убежище подозреваемым в причастности к убийству Ивановича.
- Подозреваемый Милан Радоичич является лидером партии "Сербский список", которая тесно сотрудничает с властями Сербии.
- Косовский министр юстиции Абелярд Тахир заявил, что власти в Приштине будут бескомпромиссными в производстве следствия.
- В то же время представители "Сербского списка" в Белграде обнародовали заявление, что "целью обвинения Радоичича является запугать сербов в Косово" в начале предвыборной кампании.
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