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Espreso.tvМирКосово подозревает человека из окружения президента Сербии в убийстве лидера косовских сербов

Косово подозревает человека из окружения президента Сербии в убийстве лидера косовских сербов

Оливер Иванович
Суд в Приштине (Косово) обратился в международные органы с требованием объявить в розыск близкого к действующему президенту Сербии Александару Вучичу политика Милана Радоичича по подозрению в убийстве

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Радоичича подозревают в убийстве 16 января 2018 в Косовской Митровице Оливера Ивановича, лидера косовских сербов, которые отказывались следовать указаниям Белграда.

Отмечается, что сначала президент Сербии и его команда заявляли, что покушение, вероятно, совершили сербы, а впоследствии начали обвинять косовские власти в том, что она отказывается сотрудничать с Сербией во время следствия.

Косовские же чиновники утверждали, что сербская сторона предоставляет убежище подозреваемым в причастности к убийству Ивановича.

  • Подозреваемый Милан Радоичич является лидером партии "Сербский список", которая тесно сотрудничает с властями Сербии.
  • Косовский министр юстиции Абелярд Тахир заявил, что власти в Приштине будут бескомпромиссными в производстве следствия.
  • В то же время представители "Сербского списка" в Белграде обнародовали заявление, что "целью обвинения Радоичича является запугать сербов в Косово" в начале предвыборной кампании.
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