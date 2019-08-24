Косово подозревает человека из окружения президента Сербии в убийстве лидера косовских сербов

24 августа, 2019, 09:08

Суд в Приштине (Косово) обратился в международные органы с требованием объявить в розыск близкого к действующему президенту Сербии Александару Вучичу политика Милана Радоичича по подозрению в убийстве

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Радоичича подозревают в убийстве 16 января 2018 в Косовской Митровице Оливера Ивановича, лидера косовских сербов, которые отказывались следовать указаниям Белграда.

Отмечается, что сначала президент Сербии и его команда заявляли, что покушение, вероятно, совершили сербы, а впоследствии начали обвинять косовские власти в том, что она отказывается сотрудничать с Сербией во время следствия.

Косовские же чиновники утверждали, что сербская сторона предоставляет убежище подозреваемым в причастности к убийству Ивановича.